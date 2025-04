Abril iniciará com pancadas de chuva e temperatura atingindo 28°C

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a primeira semana de abril será marcada com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva.

Nesta segunda-feira, 31 de março, não tem sinal de chuva e o céu está claro, com a umidade por volta de 44% e 99%. A temperatura está quente, com a mínima sendo de 17°C e a máxima de 28°C. As rajadas de vento podem atingir 19 de km/h. O tempo chuvoso começará a partir de terça-feira, 1° de abril, com probabilidade de ocorrência de 95% e precipitação acumulada de 6.5 mm. A temperatura permanecerá a mesma, sendo a mínima de 17°C e a máxima de 28°C, com a ventania aumentando drasticamente para 35 km/h. A umidade ficará entre 55% e 100%. Na quarta-feira, 02 de abril, a temperatura mínima será de 18°C e a máxima de 26°C, com as rajadas de vento chegando a 30 km/h e a umidade por volta de 63% e 99%. A probabilidade de ocorrência de chuva será de 78%, com precipitação acumulada de 1.7 mm. A temperatura da quinta-feira, 03 de abril, permanecerá a mesma do dia anterior, sendo a mínima de 18°C e a máxima de 26°C. A umidade ficará entre 61% e 99%, com a ventania caindo para 21 km/h. A probabilidade de ocorrência de chuva aumentará para 95%, e a precipitação acumulada pode atingir 11.0 mm.