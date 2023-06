Academia & Studio Avila’s Gym é a mais nova opção para quem quer cuidar da saúde

Araucária tem uma nova alternativa para quem deseja cuidar da saúde e manter-se em forma. A Academia Avila’s Gym, localizada no bairro Capela Velha, foi oficialmente inaugurada no dia 20 de maio e trouxe para a população uma excelente estrutura, com profissionais altamente preparados, oferecendo estímulos adequados para que os alunos possam treinar de forma eficiente e prazerosa. O ambiente agradável e moderno da academia proporciona uma experiência única aos frequentadores, permitindo que eles se exercitem com conforto e motivação.

Os proprietários César e Queli expressam a satisfação em trazer essa nova opção para a cidade. “Araucária é muito próspera e a população merece ter acesso a uma academia de qualidade, oferecendo condições para que os alunos possam alcançar melhores resultados e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida”, explicam.

Espírito empreendedor

Os empreendedores contam que a ideia de montar a Avila’s começou durante a pandemia. Eles treinavam em um estúdio localizado em Araucária e no período mais crítico, quando tudo teve que fechar, os dois decidiram comprar alguns aparelhos e treinar em casa. “Pedi para meu filho criar um logotipo para dizer que tínhamos uma academia, mandei confeccionar 10 bonés e 10 camisas com a marca Avila’s Gym e distribui para uns amigos. Aquilo despertou curiosidade e as pessoas começaram a perguntar o que era aquela marca. Resolvi fazer mais 50 bonés e 50 camisas. Adesivei meu Fusca com a logo, comecei a rodar pela cidade e as perguntas não paravam. Todo mundo questionava onde ficava a academia. A partir daí, conversando com minha esposa, resolvemos fazer virar um negócio”, relata César.

Após um ano de obras e uma campanha intensa de divulgação da marca, o projeto da Academia & Studio Avila’s Gym se tornou realidade. Um prédio moderno e arrojado passa a ocupar um espaço de destaque na Rua Beija Flor, e a chamar a atenção das pessoas. “O que começou como uma simples academia em casa, se tornou uma academia para o público, com uma estrutura impecável e totalmente preparada para receber o seu público”, festejam César e Queli.

Academia & Studio Avila’s Gym é a mais nova opção para quem quer cuidar da saúde 1

Espaço completo

Nesse primeiro momento, a Avila’s dispõe de musculação, aulas de alongamento, Pilates solo, ritmos e funcional. Interessados poderão fazer uma aula experimental, sem pagar nada, e conhecer de perto a estrutura e todas as vantagens de frequentar um dos espaços de treinamento e prática de atividade física mais modernos de Araucária.

O endereço é rua Beija Flor, 67, no bairro Capela Velha. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 6 às 23h, sábados das 8h às 13h e feriados das 8 às 16h. Os fones de contato são: 41 99840-0091. Acompanhe a Avila’s nas redes sociais @avilasgym

Ambiente de treinos da nova academia é amplo e confortável.

Foto: Marco Chanerski.

Edição n. 1366