ACIAA aconselha comércios a abrirem normalmente nos dias de Carnaval

Foto: Carlos Poly

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária – ACIAA, em conformidade com a decisão do Governo do Estado, de suspender festas ou eventos comemorativos de Carnaval e manter expediente normal nas repartições públicas, está recomendando que os empresários locais também optem pela abertura do comércio nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. “Estamos seguindo o exemplo de outros municípios da região metropolitana. Mas enfatizamos que é apenas uma sugestão, a decisão final cabe aos próprios empresários. É importante que aqueles que optarem por abrir suas empresas. sigam corretamente as orientações da saúde em relação à pandemia”, comentou Juscelino Katuragi, presidente da associação.

Ele salientou que esta é uma oportunidade para o comércio alavancar suas vendas, já que o setor tem sido duramente afetado pela crise financeira que se instalou em função da pandemia. “A ACIAA vê com bons olhos esta abertura das lojas neste feriado prolongado, pois serão praticamente três dias a mais para que os comércios melhorem seu faturamento”, pontuou Katuragi.

Outros setores

Os serviços públicos de Araucária estarão funcionando normalmente em todos os dias do ponto facultativo de Carnaval. Na Prefeitura, por exemplo, haverá expediente nos dias nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro em todas as secretarias, com atendimento ao público.

Já as agências bancárias não estarão funcionando, isso porque a Federação Brasileira de Bancos (Febrabab) decidiu seguir a resolução do Banco Central e manter o calendário de feriados bancários nos dias 15 e 16. Na quarta-feira de cinzas (17), o início do expediente será às 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

Texto: Maurenn Bernardo