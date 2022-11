ACIAA terá eleição da nova diretoria no dia 1º de dezembro

Com mais de dois anos de atraso por conta da pandemia da Covid 19, a eleição para escolha da nova diretoria da Associação Comercial de Araucária – ACIAA, vai acontecer no dia 1º de dezembro. Segundo o estatuto social da entidade, a eleição deveria ter sido realizada em julho de 2020, no auge da crise sanitária, por isso foi adiada. Seguindo as recomendações dos órgãos de saúde para evitar disseminação da Covid-19, o Conselho Superior da entidade definiu pela prorrogação do mandato da atual diretoria, presidida pelo empresário Juscelino Katuragi.

A eleição acontece na sede de associação, na rua João Pessoa, 145 – Centro, das 13h às 20h. Podem votar as empresas associadas à ACIAA, regularmente filiadas há mais de 12 meses, que estão em dia com a tesouraria.

Apenas uma chapa, denominada “união e Determinação”, vai disputar a eleição. A nova diretoria do Conselho Deliberativo assumirá para a gestão 2023 – 2024.