Acidente entre 4 veículos deixa 4 feridos em estado grave na PR-423

Um grave acidente no final da tarde deste sábado, 8 de outubro, deixou quatro pessoas gravemente feridas na PR-423.De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu quatro veículos, sendo que quatro ocupantes dos carros foram encaminhados em estado grave ao Hospital do Rocio, em Campo Largo. Um delas precisou ser levada de helicóptero em razão da gravidade dos ferimentos.O acidente aconteceu bem próximo ao acesso à localidade rural de Colônia Cristina e interditou as duas mãos da pista por algum tempo.