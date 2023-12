Acidente entre dois carros na BR-476 deixa criança ferida, mas sem gravidade

Na tarde desta quarta-feira, 20 de dezembro, aconteceu um acidente envolvendo dois carros na Rodovia do Xisto, em frente ao posto de gasolina Zé Luiz, e próximo ao Terminal Central de Araucária.

De acordo com as primeiras informações, o carro Prisma de cor preta estaria fazendo o retorno saindo do posto de gasolina e indo em direção a Araucária, quando acabou colidindo contra um carro Tucson de cor branca, que estava vindo pela pista da BR 476.

O carro Prisma acabou capotando, sendo a colisão no lado do passageiro. Não houve vítimas, apenas perdas materiais. Mas como havia uma criança envolvida no acidente, a equipe médica foi acionada para averiguar a saúde dela, ela estava apenas com ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Municipal de Araucária foram acionadas para prestar apoio no acidente.

Confira a live realizada no local: