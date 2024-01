Acidente na Av. das Araucárias deixa uma vítima com ferimentos moderados

No fim da tarde de sexta-feira (26/01), um acidente envolvendo um caminhão e uma moto, na Av. das Araucárias, em frente ao Posto Cordilheira, deixou uma vítima com ferimentos moderados.

Entre os envolvidos, apenas a condutora da motocicleta precisou ser encaminhada ao hospital. As equipes de resgate foram acionadas, porém, a ambulância da cidade estava realizando atendimento em outro acidente, que ocorreu na rodovia do Xisto, também envolvendo uma moto e um caminhão.

Um caminhão dos bombeiros estava se deslocando até a BR 476 para auxiliar as equipes de resgate, quando se deparou com o acidente na Av. das Araucárias, os bombeiros pararam e prestaram auxílio à vítima, enquanto duas equipes do departamento de trânsito isolaram o local e fizeram o controle do tráfego até a chegada do SAMU.

Apesar do acionamento de uma equipe de resgate de Curitiba, a equipe local chegou primeiro, conduzindo a vítima ao Hospital do Trabalhador com fratura exposta em membro inferior.