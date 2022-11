Acidente no Fazenda Velha deixou uma senhora morta e uma criança gravemente ferida

Na tarde desta quarta-feira (23/11), um acidente gravíssimo, ocorrido na Rua Irmã Elizabeth Werka, bairro Fazenda Velha, envolvendo um Gol e um ônibus da empresa Rimatur, deixou uma senhora de 65 anos morta e uma criança de 8 anos gravemente ferida. Segundo informações, no carro havia quatro pessoas, a senhora que faleceu e a neta de 8 anos e duas outras vítimas, que até o momento não foram identificadas.

Ambulâncias do Siate e do Samu e do Corpo de Bombeiros, prestaram os primeiros socorros aos feridos. A aeronave da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) também foi acionada para prestar socorro, pousou no campo do CSU, tentou estabilizar as vítimas mais graves, porém a idosa não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. Após ser estabilizada, a garotinha foi encaminhada pela aeronave até o hospital, pois corria risco de morte. Os demais feridos também foram conduzidos a hospitais, pelas ambulâncias de resgate.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente.