Acompanhe a programação da Semana Santa nas paróquias de Araucária

As paróquias de Araucária prepararam uma extensa programação para relembrar a Semana Santa, com missas, procissões, vigílias, benção de alimentos, orações e outras celebrações.

No Santuário Nossa Senhora dos Remédios, no Centro, nesta quinta-feira (17) às 19h30 haverá a Missa da Ceia do Senhor e após a Vigília de Adoração. Na sexta (18) tem confissões das 9 às 11h, da meia noite às 15h acontece o momento de adoração, às 15h a celebração da Paixão do Senhor. Na sexta (18), às 19h acontece a procissão do Senhor Morto (as pessoas devem levar suas velas). No sábado (19) das 9h às 15h acontece a benção dos alimentos e no domingo (20), tem missas de Páscoa às 8h, 10h e 19h.

Na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha, na quinta-feira (17), às 19h30 acontece a novena de Nossa Senhora das Graças, às 20h tem a missa da Ceia do Senhor e em seguida a Hora Santa até as 24h. Na sexta (18), tem Hora Santa das 6 às 14h, confissões das 7h às 11h, Via Sacra às 14h, às 15h acontece a Celebração da Paixão de Cristo, às 19h os fiéis irão participar da Procissão Luminosa. No sábado (19), às 16h acontece a benção dos alimentos, às 19h tem Vigília Pascal; e no domingo (20), às 9h30 haverá a Missa de Páscoa.

Na Paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Angélica, na quinta (17), às 20h30 será realizada a Missa de Lava Pés e após haverá um momento de adoração. Na sexta (18), das 8h30 às 11h30 acontecem as confissões, às 15h tem a celebração da Paixão de Cristo e após haverá uma procissão. No sábado (19), às 8h tem a benção dos alimentos e às 19h acontece a Vigília Pascal; e no domingo (20) será a vez da Missa de Páscoa, às 10h.

Na Paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Costeira, na quinta-feira (17), às 20h será celebrada a Missa de Lava Pés e Instituição da Eucaristia, na sexta (18), às 14h20 ocorre o Terço da Divina Misericórdia, às 15h tem a celebração da Paixão do Senhor e em seguida acontece a Via Sacra. No sábado (19), às 20h tem uma Vigília Pascal, e no domingo (20), às 9h será celebrada a Missa Pascal.

Nas capelas da área urbana e da área rural, pertencentes às quatro paróquias, serão realizadas cerimônias de Lava Pés, celebrações da Paixão do Senhor, missas, vigílias, procissões, benção dos alimentos. Cada comunidade tem uma programação extensa, que já começou há vários dias e se estende até domingo de Páscoa.

Este ano, não haverá encenações da Paixão de Cristo na matriz das paróquias, apenas uma comunidade pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores, fará um espetáculo teatral na sexta-feira santa (18). A encenação será às 19h e foi organizada pelo grupo de jovens Amados por Cristo, da Capela São Francisco de Assis, no Jardim Califórnia.

Cerca de 50 pessoas vão representar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, em um espetáculo que promete emocionar e tocar os corações de todos os presentes. “Participar da encenação da Paixão de Cristo é uma tradição na nossa família, meus pais participavam desde antes de eu nascer e agora eu e meus irmãos estamos seguindo o exemplo. Queremos levar essa mensagem bonita para as pessoas e também aproximar os jovens que estão participando para despertar entre eles o desejo de fazerem parte do nosso grupo de jovens. No ano passado, a Marina, a jovem que sofreu um atropelamento e faleceu recentemente, fez parte da encenação conosco, e esse não seria diferente, pois ela já estava participando dos ensaios. A encenação deste ano será em sua memória”, disse Jhuliana.

Quem for assistir à encenação da Paixão de Cristo, que acontece na sexta-feira (18), às 19h, na Capela São Francisco de Assis, localizada na Rua Bico de Lacre, 716, no Jardim Califórnia, está convidado a doar um quilo de alimento não perecível ou um item de higiene pessoal.

