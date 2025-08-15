O Açougue Adriane foi inaugurado oficialmente na última quinta-feira, 7 de agosto, na Rua Maria Prosdócimo Franceschi, 937, no bairro Boqueirão. O empreendimento vem de um sonho antigo da proprietária, Adriane Wykrota, em fazer um trabalho especializado em carnes, oferecendo assim produtos e cortes que normalmente os clientes não encontram em mercados convencionais.

Segundo a administração, a criação do açougue teve como objetivo oferecer um atendimento mais especializado e detalhado, com foco em cortes diferenciados e serviços personalizados. A proposta é atender a uma demanda específica dos clientes.

“A ideia do açougue surgiu, porque é um setor que conseguimos trabalhar de uma forma diferenciada e mais focada, estamos bastante animados”, afirmou a proprietária Adriane Wykrota.

Para marcar a inauguração, foi oferecido um café da manhã especial aos clientes que compareceram ao local. Além disso, durante os dois primeiros dias de funcionamento, foram anunciadas promoções exclusivas. O atendimento ocorre de terça a sábado, das 8h30 às 19h30, e aos domingos, das 8h30 às 12h30.

Entre as novidades previstas para os próximos dias, está a oferta de carnes assadas, ampliando as opções disponíveis no balcão. As promoções devem seguir uma programação fixa, com ofertas no início da semana e também de sexta a domingo. As informações atualizadas sobre descontos e produtos poderão ser acompanhadas pelo Instagram @acougueadriane ou pelo WhatsApp (41) 99734-0401.

Com o novo negócio, a proprietária pretende reforçar a tradição de atendimento da marca Adriane, agora com uma loja voltada exclusivamente ao setor de carnes, oferecendo ao público um espaço dedicado a produtos e serviços específicos dessa área.

SERVIÇO

O Açougue Adriane fica na Rua Maria Prosdócimo Franceschi, 937, no bairro Boqueirão. O horário de funcionamento é das 8h30 às 19h30, de terça a sábado, e aos domingos das 8h30 às 12h30. As promoções e produtos podem ser acompanhados pelo Instagram @acougueadriane ou pelo WhatsApp (41) 99734-0401.

