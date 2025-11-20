A tarde de sol deste feriado de quinta-feira, 20 de novembro, voltou a registrar um caso de morte por afogamento em Araucária.

Um adolescente de 17 anos morreu enquanto nadava na represa do Rio Verde, na localidade rural de Colônia Cristina.

Segundo pessoas que presenciaram a situação, o adolescente chegou ao local de bicicleta junto com amigos.

Ele entrou na água e acabou adentrando uma parte mais funda da represa. Ele submergiu e não voltou mais à superfície.

Pessoas que estavam no local ainda tentaram socorrer o jovem, mas sem sucesso. O Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do Corpo de Bombeiros foi acionado para resgate do corpo, conseguindo retirá-lo do fundo da represa após cerca de 20 minutos de busca.

O Instituto Médico Legal compareceu ao local e encaminhou o corpo à sua sede, em Curitiba. A vítima passará por exames de necropsia e em seguida será liberado aos familiares para velório e sepultamento.