No início da tarde desta segunda-feira, 09 de fevereiro, uma cena inesperada causou apreensão entre os usuários do transporte coletivo. Dois adolescentes, de aproximadamente 16 anos, foram esfaqueados no Terminal Central de Araucária, provocando tumulto no local.

Segundo informações preliminares, uma das versões é de que ambos teriam começado uma discussão por conta de times de futebol e os ânimos esquentaram, até que os dois teriam se esfaqueado. Também existe a versão dada pelos próprios adolescentes, de que outro rapaz estava olhando para eles e em certo momento passou a agredi-los.

O Sargento Pires, do Corpo de Bombeiros, informou em entrevista ao jornal O Popular que um dos jovens levou uma facada profunda na região posterior do lado esquerdo, enquanto o outro teve apenas ferimentos superficiais. Disse ainda que durante o atendimento, ambos estavam com os sinais vitais estáveis.

Os jovens foram encaminhados para o Hospital Municipal de Araucária para realização de exames e análise da gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar também prestou auxílio na ocorrência e o caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil.