Adriano Catenzaro celebra 15 anos de carreira com exposição inédita no Museu Tingui-Cuera

O artista visual Adriano Catenzaro apresenta a exposição Ex-Truturas no Museu Tingui-Cuera, com abertura oficial na sexta-feira, 24 de outubro, às 19h. A mostra, que marca 15 anos de carreira do artista, reúne 100 obras originais, incluindo seis inéditas criadas especialmente para esta edição, e abrange 10 anos de trajetória dedicados à pesquisa da colagem manual como linguagem artística.

Mais do que uma retrospectiva, Ex-Truturas é um recorte curatorial feito pelo próprio artista sobre seu percurso. A mostra sintetiza 10 anos de produção em torno de uma mesma inquietação: o gesto de construir, proteger e reconstruir. Catenzaro transforma papel em arquitetura, explorando o limite entre o frágil e o estrutural, o abrigo e a ruína, o corpo e o território.

As obras, distribuídas em seis séries e um conjunto de inéditos, revelam como o artista pensa o espaço a partir do fragmento. Em cada série, a colagem assume uma função simbólica: o abrigo em Moradas, o isolamento em Refúgio, a proteção em Recinto, a metamorfose em Casulo, a verticalidade em Reino e o deslocamento em Ente.

O conjunto forma um panorama coerente e poético da trajetória de Catenzaro, que há mais de uma década constrói uma obra entre o artesanal e o conceitual, entre o design e a arte contemporânea.

Foto: Divulgação. A mostra marca os 15 anos de carreira do artista Catenzaro

ACESSIBILIDADE E EXPERIÊNCIA SENSORIAL

A exposição contará com acessibilidade e inclusão. Todas as obras apresentam QR Codes com audiodescrição detalhada para pessoas com deficiência visual. Além disso, algumas obras do acervo foram adaptadas em modelos tridimensionais para apreciação tátil.

A abertura oficial também contará com intérprete de Libras, ampliando o acesso e a experiência estética, reforçando o papel da arte como espaço público e coletivo.

OFICINAS COM O ARTISTA
Após uma visita guiada à mostra, os participantes serão convidados a experimentar a técnica que atravessa o trabalho do artista: transformar a fragilidade do papel em estrutura, criando pequenas arquiteturas simbólicas feitas de recorte, sobreposição e vazios.

As oficinas acontecem nos dias 25 de outubro, 8 e 22 de novembro (sábados), às 14h, no auditório do Museu Tingui-Cuera – Rua Ceará, 65 – Parque Cachoeira. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/P2joks1Eigga6Kuj9. As vagas são limitadas e sujeitas à lotação. Podem participar pessoas a partir de 10 anos e não é necessário ter experiência prévia em artes.

Este projeto é realizado com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura Municipal de Araucária

