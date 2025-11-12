Na última semana, a Livraria da Vila, localizada no Shopping Pátio Batel, em Curitiba, foi palco de um evento marcado por emoção e inspiração: o lançamento do livro “Eco Delas”, uma obra que reúne histórias reais de 26 mulheres que compartilham suas trajetórias de superação, força e resiliência.

Entre as coautoras está a advogada araucariense, Dra. Bruna Nazário, que assina o capítulo intitulado “Da simplicidade à Toga”. Em seu relato, a advogada abre o coração para contar passagens marcantes de sua vida e de sua caminhada até se tornar uma profissional reconhecida no Direito.

A advogada revelou que, inicialmente, não pensava em escrever sobre sua própria história, mas que o convite para participar do projeto a fez refletir sobre o impacto que sua história poderia ter na vida de outras pessoas. “Quando percebi que minha história poderia servir de motivação e incentivo para quem está lutando pelos próprios sonhos, não hesitei em aceitar”, contou Dra. Bruna.

Sem revelar todos os detalhes, ela adianta que vem de uma família simples e que, antes mesmo de concluir o ensino médio, enfrentou um grave acidente de trânsito, que a levou a passar por duas cirurgias na cabeça. “O passado não foi fácil”, relata, “mas cada desafio me fortaleceu e me fez acreditar que o impossível é apenas o que não tentamos”.

Hoje, a Dra. Bruna Nazário é reconhecida como uma das advogadas mais bem avaliadas de Araucária, com uma carreira sólida e empreendedora. Mais do que advogada, ela se define como empresária da advocacia.

Sobre o convite para participar do livro, ela encerra com um propósito:

“Se a minha história impactar e motivar a vida de uma única pessoa, já me sentirei plenamente realizada.

Esse é o verdadeiro objetivo de fazer parte de ‘Eco Delas’.”

O livro “Eco Delas” está disponível na Livraria da Vila e celebra o poder transformador das mulheres que, com coragem e determinação, fazem ecoar suas vozes em histórias que inspiram e emocionam.

Edição n.º 1490.