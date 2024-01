AECIAR e ONG EVA promovem evento sobre Saúde Mental: “A vida pede equilíbrio”

No próximo dia 26 de janeiro, a Associação de Empresários e Comerciantes de Araucária (AECIAR), em parceria com a ONG EVA, realizará um evento dedicado à conscientização e discussão sobre Saúde Mental. Reconhecendo a extrema relevância do tema, a iniciativa visa atingir um amplo público do setor, proporcionando espaços de diálogo e reflexão ao longo de todo o dia.

Com uma programação diversificada, o evento contará com três momentos distintos, mas todos eles conversando entre si com o mesmo objetivo: promover a conscientização e a troca de experiências acerca da Saúde Mental.

Programação

Manhã – Roda de Conversa (9h – 11h):

A Dra. Marina Beatriz de Paula, servidora pública da Secretaria Municipal de Saúde de Araucária e integrante do CAPS II, conduzirá uma roda de conversa. Marina é mestre em Análise do Comportamento pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Psicologia Clínica (Terapia Comportamental e Cognitiva) pela Faculdade Evangélica do Paraná e psicóloga formada pela Universidade Federal do Paraná.

Com ampla experiência na área de Psicologia Clínica e da Saúde, atua como orientadora profissional e psicoterapeuta, focando em adolescentes, adultos e casais.

Tarde – Talk Show (13h30min – 15h30min):

O Dr. Jackson Leoni, psicólogo, liderará um talk show com participação de convidados especiais. O momento promete ser dinâmico e interativo, proporcionando uma abordagem diferenciada sobre questões relacionadas à Saúde Mental.

Noite – Palestra (19h – 21h):

A Dra. Evillyn Eduarda Maciel, psicóloga formada e pós-graduada em Educação Infantil, encerrará o evento com uma palestra envolvente. Seu conhecimento aprofundado na área proporcionará insights valiosos sobre a importância da Saúde Mental, especialmente no contexto da infância.

A inscrição para o evento é gratuita, permitindo aos interessados participar de um ou de todos os momentos propostos. Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, a AECIAR está à disposição através do telefone/WhatsApp (41) 3643-3355.