Aeciar reunirá representantes do setor industrial no 2º Almoço de Negócios

A Associação das Empresas da Cida Industrial de Araucária – Aeciar promove na próxima segunda-feira (14/10), um almoço de negócios, cujo objetivo é fortalecer conexões, gerar oportunidades e discutir o futuro da indústria no Município. O público alvo são os proprietários, CEOs, gestores de RH, financeiro, administrativo, e parceiros estratégicos do setor industrial local.

O encontro, que será por adesão de R$ 48,00 (inclui água, refrigerante e suco), acontecerá no Pinná Hotel Business, localizado na Rua Dr. Vital Brasil, 1355, no bairro Estação, no horário das 12h às 13h45. As inscrições poderão ser feitas no link que aparece no Instagram da associação @aeciar6 ou entre em contato pelo fone (41) 3643-3355.

O Almoço & Networking terá na pauta os seguintes assuntos: ativação do Núcleo Estratégico de Infraestrutura da Aeciar e palestra com o deputado estadual Alexandre Curi, presidente eleito da Assembleia Legislativa do Paraná para o biênio 2025-2027.

Edição n.º 1436.