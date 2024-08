AECIAR terá evento gratuito no dia 29/08 para apresentar aos empresários locais o programa Jornada da Produtividade

Aumentar a produtividade e a competitividade das indústrias é um dos principais objetivos do programa Jornada da Produtividade, que acontecerá na próxima quinta-feira, 29 de agosto, às 14h, na sede da Associação das Empresas Industriais de Araucária – AECIAR, que fica na Av. das Araucárias, 5005 – bairro Chapada. O programa, que não tem custo para micro e pequenas empresas, começará com ações voltadas para a manufatura enxuta e eficiência energética. A iniciativa é do Senai Paraná, Sebrae e Governo do Estado do Paraná, além de outros parceiros.

O evento é uma excelente oportunidade para empreendedores que desejam impulsionar o próprio negócio. Por isso, a AECIAR e o Sistema Fiep, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai Paraná, com o apoio do time da FIEP, convidam as indústrias de Araucária para participarem e já fazerem sua adesão. A inscrição vai assegurar o lugar da sua empresa, mas apresse-se, porque as vagas limitadas. Link para inscrição: https://forms.gle/fHTTvvsKEY7P7K9CA.

O que é a Jornada da Produtividade?

É um programa oferecido pela FIEP, que tem como intuito aumentar a eficiência das indústrias paranaenses em todos os segmentos industriais. Além disso, a jornada tem como uma de suas metas promover a digitalização dos processos produtivos por meio de uma jornada de longo prazo, composta por 12 etapas de consultorias, formação e outros programas específicos.

Para isso, as empresas que fizerem a sua adesão receberão a visita de consultores do Programa, que farão um diagnóstico personalizado de acordo com as necessidades específicas de cada indústria. Haverá também, o acompanhamento do Dr. da Produtividade, um articulador regional, responsável pelo alinhamento e desdobramento da estratégia do programa. Ele também irá supervisionar os residentes técnicos com atuação direta nas indústrias.

Quais são as principais vantagens da Jornada?

• Melhorias rápidas

• Redução de custos

• Inovação de processos

• Aumento do faturamento

• Aperfeiçoamento da gestão de recursos

• Impulsionamento da competitividade

• Consultorias especializadas com profissionais qualificados

• Acompanhamento técnico do Doutor da Produtividade

Como participar?

Para fazer parte do programa, é preciso participar do evento dia 29/08, na sede da AECIAR, para receber todas as informações e orientações dos gestores. As empresas participantes receberão um ciclo completo de conhecimento, com acesso gratuito a cursos, materiais e ferramentas sobre gestão e produtividade, entre outros temas.

A partir daí, as empresas participantes poderão entrar em uma jornada rumo à transformação digital, seguindo uma trilha de aperfeiçoamento definida a partir das necessidades diagnosticadas no início do processo.

No programa, as empresas passarão pelo aperfeiçoamento de suas práticas, com foco em melhoria de gestão, inovação, mercado, manufatura enxuta, eficiência energética e transformação digital.