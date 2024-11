Agricultor do São Miguel leva um susto ao colher cebolas gigantes

Amada por alguns, odiada por outros, a cebola é um dos vegetais mais usados na cozinha. Crua na salada, empanada e frita, na conserva ou picadinha no molho, são inúmeras as opções para a sua utilização. Há quem goste das cebolas mais miudinhas, das médias, das grandes e até das gigantes. Gigantes? Isso mesmo! Existem cebolas gigantes e elas foram colhidas por um agricultor de Araucária, que levou um susto com o tamanho dos vegetais.

Pedro Miguel Jaramiski, de 65 anos, tem uma propriedade no bairro São Miguel, onde planta cebolas, caquis e verduras. Um dia desses, enquanto fazia a colheita, se surpreendeu com o tamanho de algumas cebolas, que chegaram a pesar 610g e 560g.

“Meu pai nunca tinha colhido cebolas tão grandes assim, e olha que ele sempre as plantou para consumo próprio e antigamente até plantava para vender. Ele ficou impressionado e disse que em anos trabalhando na roça, nunca tinha visto cebolas assim. Para se ter uma ideia, ele ainda está com aquelas primeiras cebolas guardadas, e disse que continua colhendo outras bem grandes”, relatou a filha Silvia.

A chácara do agricultor é conhecida na região como Chácara do Pedro, que tem nos fundos a Represa do Passaúna, sempre mencionada como ponto de referência entre as pessoas que frequentam o local para pescar ou mesmo velejar. “Desde que me lembro, meu pai sempre foi agricultor e atualmente vende sua produção de caqui em frutarias, e um vizinho ajuda a revender parte da colheita no Ceasa. Já as cebolas e verduras são vendidas para os clientes que eventualmente aparecem. Na década de 90, ele vendia sua produção na feirinha do produtor no centro de Araucária”, relembra a filha.

Ela garante que as cebolas gigantes não são fruto de mudas especiais. “O tamanho das cebolas veio foi por acaso, meu pai plantou algumas mudas comuns e os vegetais nasceram assim. O fato é que as ‘cebolonas’ estão despertando a curiosidade das pessoas”, disse.

Edição n.º 1440.