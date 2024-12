Ajude a encontrar a cachorrinha Morgana! Ela desapareceu no bairro Costeira

Na madrugada de Natal, 25 de dezembro, mais uma cachorrinha desapareceu de sua casa. A cachorrinha Morgana, de 5 anos, desapareceu no bairro Costeira, próximo ao Açougue Pedroso, no Maranhão.

De acordo com a tutora Jaqueline, Morgana pulou um muro de sua casa com medo dos fogos de artifício, e foi para o terreno do vizinho, que acabou abrindo o portão e ela foi para a rua.

Apesar de ser castrada, ela não possui chip de identificação. Quando desapareceu, a cachorrinha estava usando uma coleira de corrente estilo enforcador, mas que não machuca o animal.