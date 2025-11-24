Na última quinta-feira, 20 de novembro, a cachorrinha Meg desapareceu de sua casa, que fica na Rua das Violetas, no bairro Campina da Barra. Assim que notou seu desaparecimento, a tutora do animal iniciou uma busca pela Meg através das redes sociais. A última notícia que obteve dela foi a informação de que Meg foi vista na rua Vitória Régia, no sábado (22).

Meg é uma pinscher, com pêlos marrons e alguns detalhes em branco no rosto. Ela não é castrada, não usa coleira e pode estar assustada. Sua família está sofrendo muito com seu desaparecimento, em especial o filho da tutora, que é muito apegado ao animal e chora muito pela ausência dela.

Sua tutora oferece uma recompensa para quem encontrar a cachorrinha. Qualquer informação sobre o paradeiro do animal poder ser informado pelo WhatsApp (41) 995387617.