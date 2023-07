O gatinho Mimi sumiu de casa e a sua família está desesperada para encontrá-lo, ele é um gatinho muito fofo com pelos curtos na cor cinza.

Ele desapareceu no início da tarde desta segunda-feira (17/07) da sua casa, localizada na rua João Pessoa, no Centro de Araucária. Caso alguém tenha visto ele pelas ruas ou resgatado, entre em contato com a Laura através do telefone (41) 99969-6669, eles estão oferecendo recompensa para quem encontrar o Mimi.