Ajude a encontrar o gatinho Mirtilo

Mirtilo fugiu de casa na madrugada deste sábado (30), por volta das 04h da manhã, de acordo com as imagens da câmera de segurança do condomínio.

Mirtilo é uma gatinho com pelos todo preto, pesa cerca de 7kg e nunca havia saído de casa antes, é um gato dócil mas pode estar assustado.

Ele foi visto pela última vez em sua casa, no bairro Tindiquera, onde mora com sua família.

Qualquer informação que possa ajudar a encontrar Mirtilo deve ser repassada para sua dona, através do telefone (41) 99658-0991.