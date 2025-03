Ajude a encontrar Princesa

A família de Princesa, uma yorkshire de 1 ano, está à procura da cachorrinha que desapareceu entre os bairros Centro e Iguaçu, próximo à escola Criança a Bordo. Ela sumiu na manhã desta quarta-feira (5) e desde então os tutores não medem esforços para encontrá-la.

Princesa é muito amigável, gosta de colo e não apresenta cicatrizes ou machucados. No momento do desaparecimento, ela não usava coleira nem roupinha. Ela é uma cachorrinha pequena, com pelos grandes e claros.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Princesa pode entrar em contato pelo telefone (41) 99634-0414.