Alalaô!! PM de Araucária apreende 245kg de maconha que renderiam cerca de 800 mil no mercado do tráfico

A Polícia Militar de Araucária, através da equipe Supletiva Bravo, apreendeu nesta madrugada de terça-feira de Carnaval (04/03), uma carga de maconha que estava sendo transportada em um caminhão. A PM recebeu informações de que um Scania branco estaria passando por Araucária, levando as drogas. Imediatamente, a equipe iniciou um patrulhamento pela região e conseguiu realizar a abordagem na Rodovia do Xisto (BR-476), na divisa entre Araucária e Curitiba.

Durante a revista ao veículo foram encontrados no interior do baú, escondidos embaixo de uma carga de pallets, cerca de 245kg de maconha, separados em 295 tabletes, que no mercado do tráfico renderiam aproximadamente R$ 800 mil. Diante do flagrante, o motorista do veículo recebeu voz de prisão e foi levado juntamente com as drogas e demais objetos, para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária, para os procedimentos cabíveis.

Na ação da PM, um homem foi detido e dois veículos foram apreendidos, além da carga de maconha.