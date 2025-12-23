As festas de fim de ano e o calor intenso do verão são momentos de celebração, descontração e confraternização. Contudo, esse período também é marcado por um aumento significativo no consumo de álcool que, em muitos casos, pode prejudicar a saúde, principalmente quando consumido em excesso.

É natural que o consumo de álcool aumente nessa época, mas o excesso, especialmente associado ao calor, merece atenção. É fundamental lembrar que o consumo excessivo de álcool pode acarretar sérios danos à saúde, com consequências que vão desde desidratação até complicações cardíacas e hepáticas.

O cardiologista Ricardo Philipe Zago, da Clínica São Vicente, aborda sobre os riscos e como prevenir problemas relacionados ao abuso de álcool. “Do ponto de vista médico, o álcool afeta vários sistemas do organismo, principalmente o cardiovascular. Ele promove dilatação dos vasos sanguíneos, pode reduzir a pressão arterial temporariamente e aumenta a perda de líquidos, favorecendo a desidratação”, explica.
Segundo o médico, durante as festas, a combinação de altas temperaturas com o consumo excessivo de álcool pode aumentar a carga no coração. O álcool é um vasodilatador, o que significa que pode diminuir a pressão arterial de forma temporária. Porém, quando ingerido em grandes quantidades, o organismo tende a desidratar, o que agrava ainda mais a situação.

O cardiologista também alerta que, além da desidratação, o abuso de álcool pode aumentar o risco de arritmias cardíacas e, em casos extremos, até de parada cardíaca. “Para as pessoas com histórico de doenças cardíacas ou predisposição a problemas cardiovasculares, o consumo excessivo de álcool nas festas pode ser um fator de risco significativo. Esse cenário pode causar tontura, mal-estar, palpitações e arritmias cardíacas. Pessoas com hipertensão, doenças do coração ou histórico familiar têm maior risco, mas mesmo indivíduos jovens podem apresentar complicações quando exageram”, acrescenta.

No verão, o calor potencializa os efeitos do álcool. O calor excessivo, aliado ao álcool, pode causar uma desidratação ainda mais intensa. “O álcool interfere na capacidade do corpo de reter líquidos, o que pode piorar a desidratação provocada pelo calor. A dificuldade do organismo em manter a hidratação adequada pode levar à queda de pressão, cansaço excessivo, dor de cabeça e, em casos mais graves, repercussões renais, hepáticas e cardiovasculares”, alerta.

O médico ainda sugere algumas práticas para consumir álcool com mais segurança e responsabilidade durante esse período. A orientação é o equilíbrio: manter boa hidratação, intercalar bebida alcoólica com água, evitar beber em jejum, moderar a quantidade ingerida e ter cuidado com bebidas de maior teor alcoólico. A população deve ficar atenta aos sinais de alerta, como dor no peito e falta de ar. Tontura persistente ou mal-estar intenso não são normais e devem motivar avaliação médica.

“O fim de ano e o verão são épocas que devem ser aproveitadas com responsabilidade. Embora as celebrações e o consumo de álcool façam parte da cultura dessas festas, é fundamental ficar atento aos limites do próprio corpo e buscar alternativas para reduzir os riscos à saúde. É possível aproveitar o verão e as festas com segurança. Cuidar da saúde, especialmente do coração, também faz parte das celebrações”, orienta.

