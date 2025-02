Alexandre Sobânia é eleito para presidir a Federação Paranaense de Triathlon

O ex-atleta profissional de Triathlon, Alexandre Sobânia, assumiu recentemente a presidência da Federação Paranaense de Triathlon (FPTri), cargo que ocupará até 2027. Sobânia está na modalidade desde 1987, se destacando também no ciclismo e ultramaratonas e atuando como técnico e dirigente esportivo.

Competiu profissionalmente até 2016, representando o Brasil em competições nacionais e internacionais. Participou de quatro mundiais de Ironman Full e nove mundiais de Ironman 70.3, além de mais de 10 ultramaratonas. Foi bicampeão da Ultra 105 Morretes-Guaraqueçaba e campeão da Ultra 12 Horas do Paraná.

Desde 2008 atua como Diretor Técnico da Federação, com certificação de Oficial Técnico Internacional pela World Triathlon e pela Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri). Sobânia também desempenhou a função de Delegado Técnico em competições de grande porte, como o SESC Triathlon Caiobá.

“Em 2024 fui convocado como Technical Official Internacional pela World Triathlon para atuar na Copa do Mundo de Triathlon. Agora em 2025 assumo mais um compromisso: comandar a FPTri, consolidando meu papel na gestão e desenvolvimento do esporte no Paraná e no Brasil”, declara o ex-atleta.

Edição n.º 1452.