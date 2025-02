Aluna do curso de Dança Moderna da Prefeitura é aprovada em seletiva do Teatro Guaíra

Quando amamos algo com todas as nossas forças e nos dedicamos bastante para conquistar um espaço, a recompensa sempre vem. A jovem araucariense Alice de Almeida, de 12 anos, sabe muito bem disso. Após frequentar por dois anos o curso de Dança Moderna oferecido pela Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, Alice deu um passo importante para se tornar uma grande bailarina: foi aprovada no processo seletivo para o Curso Livre de Formação do Artista Bailarino, do Teatro Guaíra.

Por conta da fama do corpo de dança do Guaíra, a seletiva é sempre muito concorrida, porém Alice conquistou seu lugar. Ela atribui sua vitória ao empenho e orientação de sua professora Kelly Lopes, do Teatro da Praça. “Sempre sonhei em integrar uma grande companhia de dança. Não acredito que consegui. Quando uma equipe do Teatro Guaíra se apresentou em Araucária, eu já os admirava. Depois que assisti ao O Lago dos Cisnes lá no teatro, me apaixonei de vez”, conta a jovem artista.

Alice iniciou na dança em 2023, e sua preparação para a banca no Teatro Guaíra começou em novembro de 2024, com aulas intensas no Studio Kamila Siqueira. Eles me receberam de portas abertas e se doaram neste período de aprendizado. Hoje posso dizer que já realizei parte de um grande sonho, que era iniciar no Teatro Guaíra, a continuidade deste sonho é estar em um espetáculo, sendo parte do corpo de dança do Guaíra”, afirma.

As aulas do Curso Livre de Formação do Artista Bailarino iniciaram no dia 17/02, e Alice está achando tudo incrível. “Foi um momento aguardado por alguns meses, foi através da professora Bruna Alexia que recebi com muita emoção a notícia, ela ficou muito feliz e emocionada, pois esteve comigo no Studio Kamila Siqueira me ensinando com muita paciência e amor, foi um momento marcante que, com toda certeza, vamos lembrar sempre”, declarou a jovem.

SOBRE A SELETIVA

A banca da seleção foi composta por um especialista em dança moderna e dois de dança clássica, que avaliaram diversos aspectos da técnica, tanto na barra quanto no solo. O Teatro da Praça trabalha com a técnica de dança moderna, mas também incorpora fundamentos da dança clássica, permitindo que os alunos assimilem diferentes vertentes das técnicas de dança.

“Além de toda a base técnica, as alunas também vivenciam atividades de composição coreográfica, apresentando suas criações no espetáculo de encerramento do ano, o que enriquece suas habilidades e contribui para seu desenvolvimento artístico”, explica Kelly Lopes.

Edição n.º 1453.