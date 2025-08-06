Os alunos que participam das quatro unidades da escolinha de futsal AFFA Diamante, participaram de um campeonato interno, que aconteceu no sábado e domingo (26 e 27 de julho), na Arena LC Diamante, localizada no Campo do Santana, em Curitiba. A competição reuniu mais de 130 atletas, e em dois dias, teve um total de mais de 50 jogos.

As equipes foram divididas em 5 categorias: sub 7/8, sub 9, sub 11, sub 13 e sub 15. Para incentivar e animar ainda mais os alunos, a competição foi inspirada na Champions League, que é o principal campeonato de clubes de futebol na Europa. Os times representaram as equipes europeias Barcelona, Chelsea, Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, Inter de Milão, Juventus e Manchester City, com uniformes personalizados.

“A formação das equipes e os nomes dos professores que estariam no comando de cada uma delas foram definidos através de sorteio. “As famílias dos alunos ficaram super felizes com o evento, e muitos já pedem uma nova edição. Agradecemos aos pais, aos atletas, aos professores, às equipes de marketing e mídia do evento e, principalmente, aos proprietários da quadra – seu Luiz e dona Cecília, que nos atenderam da melhor forma possível”, disse o professor Emanoel.

