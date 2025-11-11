No dia 12 de novembro, das 8h às 16h30, a Escola Municipal Prof° Arlindo Milton Druszcz, no Capela Velha, fará uma exposição de trabalhos feitos pelos alunos, referente aos ERER – Educação das Relações Étnico-Raciais. Este é o segundo ano em que o evento acontece e as visitas serão abertas a toda comunidade.

Nesta edição, a professora de Artes do período da manhã trabalhou com os alunos o protagonismo das mulheres negras na história. Com o tema ‘Mulheres Negras que Mudaram o Mundo’, as professoras Fabiana e Simone, junto com os 60 alunos das turmas 5°AM e 5°BM, realizaram trabalhos sobre Rosa Parks, que desafiou a segregação racial nos Estados Unidos ao se recusar a ceder seu assento em um ônibus; Harriet Tubman, que libertou centenas de pessoas escravizadas; Katherine Johnson, matemática da NASA, que foi essencial para o sucesso das primeiras missões espaciais.

Em nível de Brasil, merecem reconhecimento Dandara dos Palmares, guerreira que lutou contra a escravidão ao lado de Zumbi; Tereza de Benguela, líder de um quilombo que resistiu ao domínio colonial; Carolina Maria de Jesus, escritora que retrata a pobreza e exclusão; e Marielle Franco, que defendeu os direitos humanos e a igualdade.

“Essas mulheres mudaram o mundo porque acreditaram na própria voz e lutaram por um futuro mais justo. Honrar suas histórias é reconhecer que a força das mulheres negras constrói e transforma sociedades inteiras, abrindo caminhos para que todas as pessoas, independentemente de cor ou origem, possam viver com dignidade, liberdade e respeito”, destacam as professoras.

Alunos da Escola Arlindo vão expor trabalhos feitos a partir de jornais velhos
As bonecas representam o protagonismo das mulheres negras na história

Na finalização deste trabalho, os alunos confeccionaram belíssimas bonecas utilizando jornais velhos que foram doados pelo Jornal O Popular, as quais farão parte da exposição. Outras salas também vão expor seus trabalhos no dia, cada turma com um projeto diferente.

A exposição será na Escola Municipal Prof° Arlindo Milton Druszcz, localizada na Rua Faisão, n° 1320, no bairro Capela Velha.

Edição n.º 1490. Victória Malinowski.