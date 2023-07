Alunos da Escola Azuréa recebem visita de escritor para um “chá literário”

O escritor Anderson Novello presenteou os alunos do 3º ano da Escola Municipal Azuréa Busquette Belnoski, no Jardim Tupy, com exemplares autografados do seu livro infantil “O pintinho ruivo de raiva”. Em retribuição ao presente, eles escreveram uma carta e convidaram o autor para fazer uma visita na escola e participar de um “chá literário”.

O grande dia aconteceu na terça-feira (04/07), quando Anderson esteve na escola e conversou abertamente com as crianças, todos desfrutaram de um delicioso bolo de fubá, acompanhado de chá, que é o lanche preferido do personagem do livro, e ainda fizeram perguntas para conhecer melhor o autor. O entrevistado contou como ele cria seus livros e todo o processo por trás das suas publicações e ainda respondeu todas as perguntas das crianças, ressaltando a importância da prática de atividades literárias em sala de aula.

Os livros doados pelo autor foram utilizados em um projeto literário em sala de aula, onde as crianças desenvolveram atividades com base na história do pintinho. Além da leitura, eles participaram de discussões sobre o tema em sala. “A visita do Anderson encerrou o projeto desenvolvido pelas professoras Liliane Patrícia e Claudete Rosa, realizado durante todo o primeiro semestre, onde as crianças puderam ler vários livros e desenvolver o hábito da leitura”, afirmou a escola.

Devido aos resultados positivos do projeto entre os alunos do 3º ano, as educadoras pretendem dar continuidade após as férias de julho, no intuito de estendê-lo a todas as turmas da escola.

Nina Santos.