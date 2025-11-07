A Prefeitura de Araucária publicou esta semana uma mega licitação para compra de até 40 mil kits de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino. O certame será aberto agora no dia 24 de novembro e prevê investimento de até R$ 9.745.000,00.

Compromisso de campanha do prefeito Gustavo Botogoski (PL), a entrega de uniformes para todos os alunos da rede municipal de ensino deve ser realidade já a partir de 2026. De acordo com o previsto no edital, a aquisição está sendo feita por meio de um pregão eletrônico do tipo registro de preços.

De acordo com o previsto na licitação, são três os itens que serão adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) para entrega aos alunos que frequentam as escolas municipais. São 20 mil kits de uniformes classificados como de inverno e unissex. O preço individual de cada um deles foi fixado em R$ 263,60. Também serão adquiridos até 10 mil kits de verão para alunos e outros 10 mil kits para alunas. O primeiro teve preço unitário fixados em R$ 221,21 e o segundo em R$ 226,11.

O kit de inverno será composto de jaqueta em tactel, calça em helanca e camiseta manga longa. Já o kit masculino de verão será composto de uma jaqueta em helanca, calça em helanca, bermuda em helanca e camiseta manga curta. Por sua vez o kit feminino de verão inclui uma jaqueta em helanca, calça em helanca, short saia em suplex e camiseta manga curta.

TAMANHOS

A empresa que vencer a licitação terá que confeccionar os uniformes de acordo com o solicitado pela Secretaria de Educação com base nos tamanhos solicitados por cada escola municipal e cmei. O prazo de entrega dos kits será de até trinta dias a contar do recebimento da chamada nota de empenho, que é emitida pela própria SMED.

Sobre a licitação, o prefeito enfatizou que ela vai ao encontro de seu compromisso de voltar os olhos da Prefeitura para o ser humano. “Atendemos em torno de 20 mil alunos em nossas escolas e cmeis. São famílias de Araucária que nem sempre têm condição de comprar o uniforme de seus filhos. Nosso compromisso enquanto gestão é com o ser humano e é por isso que estamos felizes em já no primeiro ano de administração tirarmos do papel este compromisso de campanha”, destacou.

