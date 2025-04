Alunos do clube Poul Chess Company arrasaram no Festival Paranaense de Xadrez

Entre os dias 28 e 30 de março, os enxadristas que fazem parte do clube Poul Chess Company, do professor Poul, disputaram a fase final do Festival Paranaense de Xadrez, que aconteceu no Ginásio Max Rosenmann, em São José dos Pinhais. O evento, destinado a partir de crianças de 6 anos até maiores com 20 anos, reuniu atletas de todo o Paraná.

Entre os destaques do clube de xadrez está a enxadrista Luana Ieger Bockor, que foi vice-campeã no Convencional (categoria principal) Sub-14 e vice-campeã na modalidade Blitz (3+2 de acréscimo no relógio). Luana ficou empatada em pontos com a campeã do torneio, perdendo apenas pelo critério de desempate. Outros destaques foram Leonardo Castanheira Avelar Junior, que conquistou o 3º lugar no Sub-08 na modalidade Convencional – Léo estava na última rodada brigando pelo título do torneio; e Maria Teresa Pinheiro Kopp, a Top 5 no Sub-12 Convencional, a apenas meio ponto da vice-campeã.

Enxadristas da SMEL

Os atletas João Vitor Soares Severino, Letícia de Paula Guimarães, Bernardo e Arthur Lelinski, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, também marcaram presença no Festival Paranaense de Xadrez.

Com excelentes atuações, eles trouxeram para Araucária seis medalhas, resultados que classificam os enxadristas entre os 10 melhores atletas no xadrez convencional, cada um em sua respectiva categoria.

Foto: Divulgação. Enxadristas da SMEL ficaram entre os 10 melhores atletas no xadrez.

Edição n.º 1459.