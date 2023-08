Alunos do Colégio Adventista Araucária realizaram missão humanitária no Amazonas e no Paraguai

Enquanto muitas crianças e jovens aproveitaram as férias na praia, no shopping ou em outras opções de lazer, um grupo de estudantes do Colégio Adventista Araucária preferiu trocar o descanso escolar para viver uma experiência humanitária. Como parte de um projeto da Rede Adventista de Educação, durante 12 dias eles realizaram missões voluntárias simultâneas no estado do Amazonas e no Paraguai.

Os alunos e líderes (pastores e colaboradores da Rede Adventista) participaram de várias ações sociais atendendo as comunidades locais e também pregaram o Evangelho. Organizaram uma escola cristã de férias com atividades para atender as crianças, arrecadação e distribuição de alimentos e revitalizações de casas através de pintura e construções. Ao todo, estiveram envolvidos nessa ação 35 alunos no Paraguai e 27 no Amazonas.

“Todos os alunos se voluntariaram para estas missões. Pela primeira vez nossa mantenedora enviou alunos do Ensino Fundamental anos finais (6° ao 9° ano) para a missão no Paraguai. E para o Amazonas foram enviados alunos do Ensino Médio, eles ficaram 10 dias morando dentro de um barco, visitando as comunidades ribeirinhas”, explicou a direção do colégio.

Sempre antes das viagens o Colégio Adventista promove incentivos durante as aulas de cultura geral para que os alunos participem desses projetos. E no retorno das viagens, os jovens e adolescentes compartilham suas experiências vivenciadas em cada uma das missões e apresentam as realidades e situações experimentadas.

“Ser missionário é o sonho de muitos jovens e adolescentes. Durante os últimos dias nossos alunos realizaram esse sonho de missão. Ser voluntário em outro país e aprender um novo idioma é uma imersão cultural que eles irão carregar ao longo de sua vida, ajudando o próximo de muitas formas e compartilhando o amor de Jesus com outras pessoas. Com certeza, os alunos retornaram motivados para compartilhar com seus amigos e familiares tudo o que aprenderam”, pontuou a direção.

Edição n. 1373