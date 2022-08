Alunos do Colégio Adventista Araucária se divertem com aulas de hóquei

O esporte foi incluído recentemente nas aulas de educação física e vem conquistando os estudantes

A prática da educação física no Colégio Adventista Araucária passou a contar com uma novidade, que vem conquistando a galerinha. São as aulas de hóquei, uma prática que cresce a cada dia no Brasil e vem sendo bastante difundida nas escolas. Quem coordena as aulas é a professora Letícia Teles, que implantou a modalidade no Colégio Adventista, juntamente com o técnico Cláudio, da Confederação Brasileira de Hóquei.

Letícia já tem experiência com aulas sobre esse esporte em outra unidade do Colégio Adventista, na cidade de Marília, e conhece os benefícios que a prática pode proporcionar aos seus alunos. “A experiência está sendo muito boa, principalmente com uma das turmas, que gostava muito de jogar bets, onde também se utiliza taco e bola. Os estudantes parecem bastante empolgados”, disse a professora.

Ela contou que o técnico Cláudio fez uma visita ao Colégio Adventista, onde conversou com a coordenação e também deu uma palestra para os alunos, falando um pouco sobre o hóquei. “Isso aconteceu no mês de junho e agora, depois do recesso, eu comecei a falar do esporte nas minhas aulas”, comentou. O hóquei, um esporte jogado com tacos, está entre os mais antigos de que se tem notícias, e provavelmente já era praticado há dois mil anos a.C. “Esse esporte é praticado conduzindo a bola com um stick, nome dado ao taco que cada jogador possui, e o objetivo é fazer o maior número possível de gols”, ilustra Letícia. Ela lembra ainda que devido ao sucesso que vem fazendo entre os alunos, o colégio já pensa na possibilidade de organizar uma competição de hóquei.

Fotos – Emanoel dos Santos

Texto: Maurenn Bernardo