Alunos do Colégio Marista comemoram aprovação no Vestibular da UFPR

A araucariense Thaís Pedrosa, de 17 anos, e seus pais, viveram recentemente um dos momentos mais felizes de suas vidas: a aluna do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus foi aprovada em 1º lugar no curso de Design Gráfico na Universidade Federal do Paraná (UFPR). A mesma felicidade também tomou conta das famílias dos estudantes Luiza de Oliveira Witcel, aprovada em Engenharia Química; Lucas Bordignon, aprovado no curso de Administração; Ana Virginia Brogian Thurman, aprovada em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura; e da estudante treineira Bruna Bueno Nowinski, aprovada em Química.

“O Colégio Marista está muito orgulhoso com a conquista dos seus alunos. Desejamos que todos sigam com dedicação e afinco nas profissões que escolheram, para que possam colher bons frutos”, destaca a direção.

O que esperar do futuro

Para a estudante Thais, a dedicação aos estudos foi fundamental para a aprovação. “Eu ouvia e anotava com atenção o conteúdo passado pelos professores, sempre perguntando quando surgiam dúvidas, realizando o que era proposto durante a manhã e os exercícios passados para casa, além de comparecer nas aulas do contraturno”, disse. Thais comentou que demorou um pouco para se decidir pelo curso de Design Gráfico. “Quando iniciei o ensino médio não tinha nenhum curso em mente, mas depois de ler sobre as possibilidades que o Design Gráfico oferecia e após acompanhar a feira de profissões da UFPR, me apaixonei e fiquei determinada a cursar dali em diante. Espero poder aproveitar tudo o que o curso tem para me oferecer e, é claro, construir uma boa carreira no ramo”.

Foto: Divulgação. Thais Pedrosa de Souza.

Lucas Bordignon também sempre focou no vestibular e ainda conseguiu conciliar os estudos com o lazer. “Eu dividia bem meu tempo, me dedicava às aulas e tentava absorver o máximo possível. À tarde eu revisava a matéria que tinha aprendido no período da manhã, e depois descansava. Afinal, não adianta se matar de estudar e abdicar do descanso, pois ele é fundamental para fixação do conhecimento”. Para escolher o curso, Lucas ficou dividido, pois tem paixão pela Gastronomia, ainda assim conseguiu fazer uma ponte entre as duas áreas e optou por Administração. “Acredito e espero um futuro de muito sucesso, mas meu primeiro sonho é formalizar minha empresa (@Bordignongourmet), correlacionada com a gastronomia e me desenvolver muito profissionalmente, sempre pensando positivo que já deu certo”.

Foto: Divulgação. Lucas Bordignon.

A estudante Bruna Bueno Nowinski, 16 anos, fez o vestibular da UFPR como treineira, seguindo a mesma rotina de estudos de sempre, tanto no colégio quanto em casa. “Sempre gostei de Química, mas pensar em levar isso para meu futuro veio no começo de 2022. Espero continuar estudando e conseguindo ter resultados positivos igual o desse ano”, comentou a jovem.

Foto: Divulgação. Bruna Bueno Nowinski.

A paixão pela área de Exatas, em especial pela disciplina de Química, foram fundamentais para que a Luiza de Oliveira Witcel, 17 anos, optasse pelo curso de Engenharia Química. “Eu já tinha feito vestibular uma vez, como treineira, e agora que era pra valer, me dediquei bastante aos estudos. Quando me perguntam o que espero do futuro, eu respondo: estar formada e exercendo a profissão que eu escolhi em uma empresa reconhecida”.

Foto: Divulgação. Luiza de Oliveira Witcel.

A dedicação, além das horas estudadas na escola para revisar e fixar os conteúdos, foi a receita de sucesso da estudante Ana Virgínia Brogian Thurman, 17 anos, aprovada em Engenharia Cartográfica. “Foquei nos estudos e deu certo. Minhas expectativas com relação à profissão é que meu trabalho seja reconhecido, e que apesar de tudo eu possa fazer muito pela sociedade”.