Alunos do projeto Espartanos conquistam ouro no Circuito Paranaense de Jiu Jitsu

Estreantes em uma competição, os alunos do projeto Espartanos, brilharam na 1ª etapa do Circuito Paranaense de Jiu Jitsu, realizado nos dias 29 e 30 de março, em Curitiba. O projeto é desenvolvido pela escola de jiu jitsu e defesa pessoal Espartanos, em parceria com a Associação de Moradores dos Jardins Arco-Íris e Israelense – AMAI.

O projeto inscreveu cinco alunos na competição: Ygor, Renan, Letícia, Eloá e Kauã, e quatro deles conquistaram 1º lugar em suas categorias. “Os alunos estão completando pouco mais de um ano de treino e pra eles foi uma vitória muito grande. Dos quatro, todos ganharam com finalizações, teve aluno nosso que fez quatro lutas, outros fizeram três e assim por diante. Estou orgulhoso com o desempenho deles”, declarou o professor Junior, que comanda os treinos juntamente com o professor Mauri.

“Esses jovens são moradores da comunidade Israelense e frequentam as aulas do projeto. São em média 40 alunos por turma, totalizando 80 participantes, e já temos uma lista de espera que pretendemos atender com uma terceira turma, mas por enquanto não conseguimos porque não temos recursos para adquirir mais tatames”, lamenta Cris, presidente da AMAI.

Ela reforça que a luta, assim como os demais esportes voltados às crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, evita que fiquem ociosos pelas ruas e os direciona para o melhor caminho. “A associação de moradores sente um orgulho imenso por ver nossos jovens conquistando 4 medalhas de ouro, sendo que participaram pela primeira vez de uma competição. Esses alunos ganharam uma bolsa para frequentar a academia Don’t Stop, que é parceira da nossa comunidade”, acrescenta.

Interessados em contribuir com o projeto Espartanos, doando tatames, que serão usados também para as aulas de capoeira, podem entrar em contato pelos fones da associação: 41 99769-6321 (Cris) e 41 9722-7032 (Angela), ou diretamente com os professores 42 90933-8090 (Mauri) e 41 99776-3121 (Junior).

“Os projetos esportivos ofertados pela AMAI são inteiramente gratuitos. Quem quiser também poderá nos ajudar apadrinhando um dos alunos. Desde já ficamos gratos por toda ajuda que certamente receberemos”, disse Cris. Os contatos para apadrinhamento são através dos mesmos fones já mencionados.

Edição n.º 1459.