O Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski inscreveu quatro equipes para participar da OBG – Olimpíada Brasileira de Geografia 2025, e conquistou duas medalhas de prata e duas de bronze. Uma equipe foi formada por alunos do 9° ano do ensino fundamental e três equipes formadas por alunos do ensino médio (cursos técnicos de administração e desenvolvimento de sistemas), todas sob coordenação do professor de Geografia, Marcus Matozo.

“Não conseguimos a tão sonhada medalha de ouro, porém todas as equipes obtiveram êxito nessa jornada. Foi um grande resultado para os estudantes que se dedicaram nos estudos e nas provas”, disse o professor.

A Olimpíada de Geografia é organizada pela Comissão Organizadora da OBG (COOBG), formada por professores universitários de várias instituições, vinculadas à UNIFAL-MG. Os objetivos são promover a colaboração entre entidades do ensino superior, difusão de boas práticas e especialmente incentivar o estudo da Geografia, disciplina fundamental para a compreensão do mundo, seja das questões geopolíticas mundiais bem como questões locais como meio ambiente, mobilidade urbana, energias renováveis entre outras. As três primeiras etapas ocorrem de forma online e a grande final, para os medalhistas de ouro, é presencial, em Brasília/DF.

Alunos do Szymanski conquistam medalhas de prata e bronze na Olimpíada Brasileira de Geografia 2025
Foto: Divulgação. Equipe que ganhou medalha de bronze junto com o professor Marcus

MEDALHISTAS

São estes os alunos que conquistaram medalhas: Pietra E. S. Belizário, Gabriel Bremm dos Anjos, Lucas dos Santos Bomfim, do 9° ano, ganharam medalha de bronze; Ana Paula S. Neves, Amanda Gabrielle C. Felix, Laura Borges Freire, do 2° ano, conquistaram medalha de bronze; Gabriela Mendes S. Rosa, Vicente K. Carvalho, Samuel S. Nascimento, do 2° ano, ganharam medalha de prata; e a equipe Mista formada pela Maria N. Fagundes (1° ano), Ana F. Couto (1° ano), Mylena Krasinski (2° ano) também conquistou medalha de prata.

Edição n.º 1484.