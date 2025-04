Amazona de 11 anos vem brilhando nas provas de Três Tambores

Engana-se quem pensa que rodeio é um lugar apenas para peões. Com participação expressiva das mulheres, a prova dos Três Tambores (competição em que os competidores montados em seus cavalos precisam circular os tonéis em menor tempo possível) é uma das grandes atrações desta festa. E muitas começam cedo, como é o caso da Manuela Kais Ançay, que com apenas 11 anos já pode ser considerada um prodígio da prova de Três Tambores.

A amazona detém os títulos de campeã nas categorias Kids, Escolinha, Competidor Iniciante e Principiante A, também já foi reservada campeã nas categorias Escolinha, Competidor Iniciante B e Principiante A e 3º lugar na categoria Jovem A. Além das provas não oficiais, foi campeã de rodeio em equipe, com o 2º melhor tempo da pista.

Se a coleção de títulos de Manuela já era grande, ficou ainda maior, pois entre os dias 24 a 29 de março, ela participou da 4ª Prova Haras Rancho Brasil, em Campina Grande do Sul, e ganhou três troféus de 2º lugar nas categorias Competidor, Iniciante B e Principiante A. “Foi uma prova grande, a maior do estado do Paraná, contando com mais de 400 mil reais em premiação. Participei ao lado de grandes competidores e apesar de eu ter machucado a perna e ido parar no hospital, não desisti e fiquei muito feliz de ter conseguido trazer três troféus”, comemorou a amazona.

Manuela treina no Rancho Silver, que fica no bairro Campo Thomaz, com o treinador Kauã Meira. Ela começou a participar de competições a pouco mais de um ano. Ela conta o que a fez decidir entrar para esta modalidade. “Minha mãe me levou fazer uma aula experimental quando eu estava com 9 anos e meio e nunca mais parei. Com um mês de aula, eu já estava com meu primeiro cavalo, o Coquinho e, em 4 meses, estávamos competindo. Depois precisei de um cavalo mais rápido e veio o Freddy”, relata.

A amazona ainda não tem agendadas as próximas competições que irá participar, mas as pessoas podem acompanhar sua rotina de treinos pelo Instagram @manuela.ancay.

Edição n.º 1459.