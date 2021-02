Ameaça a família e acaba preso pela GM

Compartilhe esta notícia

Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária foi chamada na noite de terça-feira, 23 de fevereiro, para atender uma situação de briga familiar na rua Francisco Orlikoski, no bairro Thomaz Coelho. No local, a mãe do rapaz contou que já possuiu medida protetiva contra o filho, mas o documento estaria com o prazo vencido, e que ela havia solicitado nova medida na segunda-feira, 22.

A mãe e a irmã do agressor disseram que haviam saído, e quando voltaram à residência, o homem estava lá e começou a ameaçá-las de morte. Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão ao indivíduo, mas ele resistiu e foi necessário o uso de força moderada para contê-lo. O agressor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas necessárias.

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021