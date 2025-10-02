Muitos já conhecem a história da Letícia de Moura Wassen, vítima de um grave acidente que aconteceu em agosto de 2024, em frente à faculdade UniFacear, onde ela cursava Biomedicina. No momento em que atravessava a rua, a jovem acabou sendo atropelada por um motorista que estava embriagado e furou o sinal vermelho. Letícia, com apenas 21 anos na época, foi encaminhada em estado grave para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

A história da jovem foi relatada em várias outras matérias do jornal O Popular. Os pais de Letícia estão enfrentando dificuldades desde o acidente, pois além de terem que arcar com as despesas do tratamento da filha, eles também estão movendo um processo para responsabilizar o condutor do veículo envolvido no acidente, que mesmo após 1 ano do acidente, continua sem nenhuma punição. Fora esses cuidados voltados à Letícia, os pais também são responsáveis pelo cuidado do netinho de apenas 2 anos.

Atualmente, a jovem está acamada e depende da ajuda constante de outras pessoas, e recentemente precisou realizar duas cirurgias delicadas. “Uma válvula cerebral para tratar a hidrocefalia e a implantação de uma bomba de baclofeno, que busca aliviar a terrível espasticidade que a consome dia após dia. Mesmo com todos os esforços médicos, Letícia convive com dores intensas e intermináveis. Como se não bastasse, já se vislumbra no futuro a necessidade de uma prótese no joelho esquerdo”, explica a fisioterapeuta Pamela Wojciki, que acompanha o tratamento da Letícia desde o início.

A profissional também conta que no começo Letícia estava traqueostomizada, sem reflexos oculares ou motores, e diz que era uma situação difícil que exigia muita paciência, dedicação e fé. “Com o tempo, vieram os primeiros sinais de resposta: a retomada de reflexos, o avanço que permitiu a decanulação e, enfim, a enorme conquista de voltar a respirar sem auxílio da traqueostomia. Hoje Letícia já consegue se comunicar, ainda com dificuldade, mas de forma suficiente para expressar suas vontades e sentimentos, o que representa uma vitória imensa”, descreve.

Agora o tratamento segue focado na mobilidade e no fortalecimento do tronco da jovem, para que ela possa conquistar mais independência, como poder se sentar sozinha e sem apoio.

RIFA

Pamela também conta que a realização da rifa foi uma ideia em conjunto com algumas amigas, visando ajudar a custear os inúmeros gastos do tratamento da Letícia. Em apenas dois dias, mais de 40 prêmios foram reunidos para serem sorteados na rifa. “Infelizmente, os custos do tratamento da Letícia não param de crescer. Por isso, neste mês lançamos uma promoção especial: na compra de um número da rifa, você leva outro gratuitamente. Cada contribuição faz diferença e nos ajuda a garantir que ela continue recebendo o cuidado que precisa e merece. Sua participação é um gesto de amor e solidariedade que transforma vidas”, enfatiza.

A rifa é online e cada número está sendo vendido pelo valor de R$10,00. Para adquirir é simples, a pessoa interessada deve entrar no link da rifa e selecionar a quantidade de número que deseja comprar. Após confirmar a quantidade, terá que informar o número de telefone e o nome completo. Em seguida, a forma de pagamento será confirmada – via transferência PIX – e a compra será finalizada. Na página final, é só anotar o número do seu bilhete e aguardar pelo sorteio. O PIX que está cadastrado para receber o valor está no nome do pai de Letícia, Edegar Wassen Neto.

O prêmio máximo da rifa é um IPhone 11 seminovo, com 128GB; o segundo ganhador levará um voucher de R$100,00 em produtos Demillus; e o terceiro prêmio é uma sessão de drenagem linfática. A lista completa de prêmios pode ser acessada pelo link da rifa e varia entre produtos e serviços diversos.
A rifa pode ser acessada pelo link https://rifei.com.br/rifa-solidaria-pelo-tratamento-da-leticia-wassen-1. Doações também estão sendo aceitas pela chave PIX 41 99711-4387, que está no nome de Letícia de Moura Wassen.

Edição n.º 1485. Victória Malinowski.