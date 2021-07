Amigos e familiares se despedem da professora Laura Ubaldino de Quadros em homenagem

Laura Ubaldino (terceira da esquerda para a direita) fez história na educação de Araucária. Foto: divulgação

Araucária se despediu com grande pesar na última terça-feira, 13 de julho, da professora Laura Ubaldino de Quadros, de 92 anos. A docente, conhecida pela paciência com os alunos e amor à profissão, foi a responsável por muitos cidadãos ingressarem no ensino fundamental e conquistarem sucesso em suas profissões anos mais tarde. Laura, já com a saúde debilitada pela própria idade, foi mais uma vítima da Covid-19 no município.

Responsável por educar milhares de araucarienses ao longo dos anos, a professora fez mais do que lecionar na antiga Escola Geral, onde se formou e ensinou por anos. Laura conquistou a admiração de colegas e alunos por onde passou, muito em razão da sua bondade, humildade e amor ao próximo, a destacando dos demais. Terezinha Poly relembra os bons momentos ao lado da professora, que se tornou colega de trabalho e grande amiga. “Acho que mais da metade dos araucarienses na casa dos 60 anos tiveram Dona Laura como professora no Curso de admissão ao ginásio, tive esse privilégio”, diz.

Com um talento nato para a educação, mesmo antes de se tornar professora, a mãe de três filhos chegou ao município com um sonho e, após se formar, dedicou sua vida ao trabalho, às pessoas, às pesquisas e a família. Segundo a família, a matriarca era um anjo disfarçado de ser humano, uma professora, amiga, mãe e avó que levou uma vida exemplar em todos os sentidos e fará muita falta.

“O coração de todos seus ex-alunos, sejam da admissão ou das escolas que lecionou, hoje estão partidos, com saudades e com imensa gratidão por ter tido uma mestra que nos encaminhou nos trilhos da educação e cultura e viveu cada dia como um novo ensinamento. Vá com Deus Professora, Deus, a receba em sua infinita paz e que os corações de amigos e familiares sejam confortados”, declara Terezinha em nome de toda família e amigos de Laura.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021