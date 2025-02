Amigos viajam até Aparecida do Norte com seus veículos antigos

No final de 2024, um grupo de amigos apaixonados por veículos antigos, tiveram uma ideia: fazer uma viagem com seus clássicos até o Santuário de Aparecida do Norte, e combinaram que a aventura seria no mês de fevereiro de 2025. Cumprindo a promessa que fizeram a si mesmos, pegaram a estrada no dia 8. Luis Gustavo de Paula Souza, acompanhado de seu sogro Paulo Tazoe, com seu Fusca azul 1300L ano 1977; Silvio Gavleta, acompanhado de sua namorada Quesia Caldas com sua Brasília branca ano 1976; e Ronaldo Sérgio Furman, acompanhado de sua filha Mariana Sgarbossa Furman, com seu Fusca bege 1300L ano 1978, saíram de Araucária com destino a Aparecida.

Para garantir que tudo saísse dentro do planejamento dos amigos, a jovem Ana Paula Furman, acompanhada de sua mãe Salete Galon Sgarbossa, acompanhou a viagem em um veículo de apoio, para o caso de algum imprevisto.

Foto: Divulgação. O grupo em visita ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida.

“Todos nós fizemos uma viagem tranquila, com muita nostalgia, chamando a atenção de vários viajantes nas estradas, por verem três veículos antigos rodando, cortando as rodovias com destino à São Paulo. Foi uma experiência incrível fazer uma viagem de 1.400 km entre ida e volta, a bordo de veículos com mais de 45 anos de idade, sem qualquer imprevisto”, disse um integrante do grupo.

Segundo ele, foi também um momento de agradecer e pedir bençãos para Nossa Senhora Aparecida, alcançando também seus familiares e de mais amigos. “E que venha 2026, para programarmos a 2ª Romaria Araucoleed até o Santuário Nacional de Aparecida”, declaram os amigos.

Edição n.º 1453.