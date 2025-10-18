A Ampernet Telecom foi fundada há 25 anos na cidade de Ampére, no Sudoeste do Paraná, por Carlos Baioco e Thiago Luquini. A iniciativa surgiu em um contexto de limitações no acesso à internet e na infraestrutura de telecomunicações da região. O empreendimento começou de forma local, atendendo principalmente o município de Ampére, e, com o passar do tempo, expandiu suas operações para outras cidades próximas.

O crescimento da empresa ocorreu de maneira gradual e esteve fortemente relacionado à relação com os clientes. Segundo os fundadores, as indicações tiveram papel importante nesse processo. “Um dos maiores responsáveis pelo crescimento da empresa foi, e ainda é, as indicações”, afirmou um dos sócios. A empresa marcou sua presença regional e passou a investir em tecnologia de fibra óptica, acompanhando a evolução do setor e as mudanças nas demandas de conectividade.

Com a ampliação da estrutura e dos serviços, a Ampernet passou a oferecer planos de internet com diferentes velocidades e faixas de preço, voltados a perfis variados de usuários. Entre as opções estão o plano de 750 Mbps, no valor de R$ 99,90 por mês, e o plano de 1000 Mbps com serviço de streaming incluso, por R$ 139,90. Os pacotes incluem Wi-Fi e instalação gratuita, além de produtos complementares que podem ser contratados conforme a necessidade do cliente.

Além da internet, a Ampernet disponibiliza serviços de telefonia fixa e móvel, com tecnologia 5G. A empresa mantém equipes de suporte técnico e atendimento comercial próprias, com o objetivo de realizar acompanhamento direto dos serviços prestados.

Nos últimos anos, a Ampernet ampliou sua área de atuação e passou a atender novas regiões do Paraná.

Entre as cidades mais recentes contempladas estão Araucária, Fazenda Rio Grande, Piraquara e Pinhais.

Essa expansão faz parte de um planejamento voltado à presença em polos estratégicos do estado.

“Araucária é uma cidade em pleno crescimento e com grande potencial tecnológico. Queremos fazer parte dessa evolução oferecendo o que há de mais moderno em conectividade”, afirmou a direção da empresa.

A infraestrutura da Ampernet é composta por uma rede de fibra óptica que abrange diferentes municípios. O atendimento é direcionado tanto a residências quanto a empresas, com foco em prover conexões de alta capacidade e estabilidade técnica.

SERVIÇO

A Ampernet Araucária está localizada na rua Major Sezino Pereira de Souza, 513, no Centro. Para saber mais sobre as opções de pacotes e contratar os serviços da empresa, entre em contato com o telefone 0800 645 2500 ou (41) 93300-9633

Edição n.º 1487. Maria Antônia.