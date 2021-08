Andando, duas araucarienses vão encarar o desafio de 300 km no “Caminho da Fé”

Tina e Leonor estão treinando juntas há cerca de três meses para enfrentar esse desafio. Foto: divulgação

O Caminho da Fé é um roteiro brasileiro que liga a cidade de Águas da Prata, em São Paulo, até Aparecida do Norte. São mais de 300km separando as duas cidades e uma rota que mescla serras com estradas vicinais, trilhas, bosques, asfalto e, como não poderia ser diferente, uma boa dose de fé. Este será o roteiro que as atletas da Equipe Rodrigues, Maria de Fátima Rodrigues da Silva (Tina) e Leonor Rodrigues irão percorrer durante 12 dias. A peregrinação será um verdadeiro desafio para a dupla, que terá que levar na mochila apenas o necessário para a longa caminhada. O percurso será feito entre os dias 6 e 17 de setembro.

Tina e Leonor estão treinando juntas há cerca de três meses, fazendo caminhadas todos os dias e muita musculação. “O trajeto é bastante desafiador, maior parte dele em estradas rurais, subindo também a Serra da Mantiqueira. Vamos passar por cinco cidades do interior de São Paulo e 10 do estado de Minas Gerais, enfrentaremos um pico de altitude de 1.800 metros acima do nível do mar. Não será fácil, é um desafio que exige muito treino e disciplina. Mas somos perseverantes e temos muita fé. Gratidão a Deus, sempre!”, disse Tina.

A atleta Leonor também está empolgada com o desafio que terá pela frente. “É a primeira vez que eu vou fazer o Caminho da Fé, então poderei descrever melhor essa experiência quando retornar. Sei que me preparei bastante para percorrer o trajeto caminhando. Fé em Deus, que tudo dará certo!”, comentou.

Sobre a peregrinação

O Caminho da Fé foi inaugurado em 11 de fevereiro de 2003, na cidade de Águas da Prata/SP, inspirado no milenar Caminho de Santiago de Compostela (Espanha) e, foi criado para dar estrutura às pessoas que sempre fizeram peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida, oferecendo-lhes os necessários pontos de apoio e infraestrutura. A ideia da sua criação ocorreu após um dos organizadores percorrer por duas vezes o conhecido caminho espanhol. Inspirado pelo propósito de criar algo semelhante no Brasil, convidou alguns amigos aos quais expôs seus planos, tendo recebido adesão imediata dos mesmos.

A peregrinação atrai muitos adeptos todos os anos e proporciona momentos de reflexão e fé, saúde física e psicológica e integração do homem com a natureza.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1275 – 19/08/2021