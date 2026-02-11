Nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, é comemorado o aniversário de 136 anos da cidade de Araucária. Por conta disso, a Prefeitura de Araucária divulgou que o funcionamento de alguns serviços públicos municipais serão suspensos. Aqueles considerados essenciais, de urgência e emergência, continuam funcionando normalmente.

Confira o horário a seguir:

  • Paço Municipal – O Paço Municipal de Araucária estará fechado no dia 11 de fevereiro.
  • Transporte coletivo – Os ônibus do sistema Triar vão circular em horário de DIA ÚTIL e sem reforço escolar.
  • Limpeza pública – Os serviços de coleta de lixo orgânico e coleta seletiva de recicláveis funcionarão normalmente, seguindo a programação de costume.
  • Cultura e Turismo – O Museu Tingüi-Cuera vai funcionar no dia 11 das 10h às 17h. A Casa das Palavras Brincantes e a Casa do Artesanato funcionam das 13h às 17h.
  • Guarda Municipal – A Guarda Municipal de Araucária mantém o atendimento 24 horas, todos os dias, inclusive durante o feriado. A população pode acionar a equipe pelo telefone 153 ou pelo aplicativo Atende.net.
  • Trânsito – Os agentes de trânsito também estarão em atendimento normal. Mas o estacionamento rotativo (EstaR) não funciona no feriado do dia 11 de fevereiro.
  • Rede Municipal de Ensino – As escolas municipais e CMEIs de Araucária, conforme o calendário escolar de 2026, não vão abrir no dia 11 de fevereiro.
  • Saúde pública – As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão fechadas no dia 11 de fevereiro. Já os serviços de urgência e emergência, como UPA, SAMU, Hospital Municipal de Araucária e Pronto Atendimento Infantil, mantêm o atendimento normal todos os dias, sem interrupções.
  • Trabalho e Emprego e Procon – A Agência do Trabalhador (SINE Araucária), a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE) e o Procon Araucária estarão fechados no dia 11 de fevereiro.
  • Assistência Social – Os serviços essenciais de assistência social funcionam normalmente no feriado, incluindo: unidades de acolhimento institucional de famílias e de crianças/adolescentes; Casa de Passagem; Conselho Tutelar (plantão 24h); Família Acolhedora (plantão). Já as unidades do CRAS, CREAS, Centro Pop, COMSE e Centro de Convivência não terão atendimento no dia 11 de fevereiro.