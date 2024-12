Ano de 2024 foi marcado por diversas atividades realizadas pelo Coral Municipal de Araucária

Em Araucária, o Coral estreou seu repertório da temporada no início do segundo semestre, a convite da Comunidade Nova Identidade. Em outubro, apresentou-se nos CMEIs Professora Célia Bomfim Bialeski e Educadora Maria Cristina dos Santos, com um repertório voltado ao público infantil. No mesmo mês, participou do primeiro dia da 23ª Feira do Livro e 8º Festival Literário de Araucária, no Parque Cachoeira. Em novembro, o grupo marcou presença no Festival Gralhada, realizado na Praça do Seminário, após convite da Associação Juventude Araucariense (AJA). Em dezembro, participou da 3ª Feira Sabores das Colônias, também no Parque Cachoeira, onde apresentou canções de seu repertório regular e músicas natalinas.

Em outras cidades, o Coral esteve presente na terceira edição do COROSFEST, o Festival Internacional de Coros realizado em Cascavel, Paraná, no mês de setembro. No evento, o grupo encontrou corais de diferentes regiões do Brasil e do Paraguai. Durante sua participação, recebeu o convite do Coral Melodia para estar no 17º Encontro de Corais de São José dos Pinhais, em outubro. No encontro, corais da região metropolitana de Curitiba apresentaram seus trabalhos musicais, e o Coral Municipal de Araucária foi reconhecido com troféus e certificados de participação.

O repertório do Coral Municipal de Araucária incluiu músicas populares, temas étnicos e folclóricos, peças sacras e eruditas, com acompanhamento instrumental realizado por Patrícia Kohiyama (piano), Hélio Martins (violão), Isaías Martins Junior (flauta transversal), Cristhian Oliveira (violão), Ezequiel Maia (violão e percussão), Camylla dos Santos (escaleta e percussão), Arnaldo Oliveira Filho, Samia Bueno e Mohan Kohler (percussão). A regência foi conduzida por Cris Beckhauser, com assistência de Camylla dos Santos, Douglas Silva e Júni Bochne nos ensaios e na preparação vocal.

Criado em 2013 e oficializado por lei municipal em 2016, o Coral Municipal de Araucária é composto por aproximadamente 30 integrantes. Para o ano de 2025, novas vagas serão abertas para interessados com 16 anos ou mais que tenham disponibilidade para participar dos ensaios e apresentações.