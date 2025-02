Antigo CCZ passa a concentrar atendimento veterinário público

Desde a semana passada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) concentrou os atendimentos veterinários a animais domésticos na antiga estrutura do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

De cordo com a Prefeitura, essa centralização faz parte de um processo que vai ampliar e garantir condições mais adequadas de atendimento a cães e gatos no Município. Nesta fase inicial do projeto, os atendimentos clínicos com veterinários são voltados a animais sob o cuidado de protetoras cadastradas, animais abandonados (desde que a pessoa interessada cuide no pós-cirurgia) ou cães comunitários. “Não é uma questão só de mudança de local. Estamos organizando para que esses atendimentos possam ser ampliados e ocorrer de modo mais adequado e digno”, comentou o secretário de Meio Ambiente, Tiago Rodrigo Mello.

A opção de centralizar os atendimentos na antiga estrutura do CCZ acontece também porque o local possui consultórios e equipamentos para este fim, inclusive para período de pós-operatório. Embora o espaço de referência para esse trabalho seja o antigo CCZ, aqueles casos em que não é possível levar o cão ou gato ao local seguem sendo atendidos pelas equipes volantes da Secretaria de Meio Ambiente.

Horários

No antigo CCZ o atendimento presencial é de segunda a sexta-feira, sempre das 9h às 16h. A estrutura fica na Rua Ladislau Karas, na localidade rural de Roça Nova. O aceso se dá pela PR-423, com os interessados tendo que acessar à direita na Avenida Independência, sentido Campo Largo.

É sempre bom ressaltar que a estrutura executará serviços como cirurgias, castrações e microchipagem. Porém, em hipótese alguma, é feito o recolhimento de animais abandonados.

Triagem

A Secretaria de Meio Ambiente informa ainda que o contato inicial com o serviço pode ser feito por meio do WhatsApp (41) 3614-7483. Nestes casos, os profissionais que recebem a solicitação avaliam caso a caso e podem, por exemplo, direcionar uma equipe até o local ou agendar atendimento.

Maus tratos

Também por meio do WhatsApp é possível fazer denúncias com relação a maus tratos. Já informações sobre campanhas de castração devem ser solicitadas em outro telefone, o (41) 3614-7772, que também funciona como aplicativo de mensagens.

Edição n.º 1452.