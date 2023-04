Ao revistar ponto de tráfico, GMA encontra drogas, arma de fogo e uma criança de 8 anos

Uma equipe da Guarda Municipal, por meio da ROMU, estava em patrulhamento por volta de 01h30 da madrugada de quinta-feira (27) pela Rua Maria Sobânia, no bairro Tindiquera, quando avistou um homem chutando o portão de um terreno. A região é conhecida pelo comércio de entorpecentes, devido a isso, o fluxo de usuários de drogas é frequente.

Ao perceber a aproximação dos agentes, o homem tentou fugir, porém foi rapidamente impedido pelos guardas. Uma mulher abriu o portão e relatou ser moradora da residência, já o abordado confessou que estaria tentando comprar drogas naquele endereço. Com autorização da moça, a equipe entrou na casa e se deparou com outro homem, que ao ser revistado, três pedras de crack foram encontradas com ele. Em outro cômodo, os policiais acharam mais 20 pedras de crack, 121 reais e uma arma de fogo.

Para a surpresa dos agentes, ainda na residência, havia uma criança de 8 anos. Sendo assim, o Conselho Tutelar foi acionado, e o casal recebeu voz de prisão, sendo imediatamente levado à Delegacia de Polícia Civil.