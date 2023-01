Apesar de ser crime, casos de abandono de animais crescem no final de ano

Se para os seres humanos o final do ano é a época de comemorações, para alguns animais, a realidade é bem diferente. Não é pequeno o número de famílias que vão viajar e não se incomodam em levar seu animal junto, por isso o abandonam à própria sorte. Esses bichinhos, na maioria das vezes, acabam sofrendo de sede, fome, frio e medo, correndo até o risco de serem atropelados, de se ferirem gravemente ou serem mortos. “Todo ano é a mesma história, mas é importante ressaltar que quando uma pessoa toma a decisão de adotar um animal, deve pensar bem nas circunstâncias de como é ter um pet, por exemplo, um animal vive em torno de 15 anos ou até mais, ele precisa de cuidados veterinários, vacinas periódicas, vermífugos, alimentação, hidratação, amor e carinho de seu tutor. Na ausência do dono, precisa ser cuidado por uma pessoa responsável. Abandonar não é a solução, ainda mais porque o abandono de animais é crime tipificado na Lei Federal nº 9.605/98”, explica a veterinária e protetora independente Ieda Ohpis.







O Art. 32 da lei citada por ela diz que “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos prevê pena de – detenção de três meses a um ano, e multa. “Desta forma, se você presenciar um abandono de animal, filme com seu celular e imediatamente entre em contato com os órgãos competentes para efetuar sua denúncia e, se possível, resgate o animal e o coloque em segurança”, sugere a protetora.

Ela lembra ainda que nessa época ocorrem também muitas fugas devido à queima de fogos. “Se o seu animal tem medo, mantenha-o acompanhado em um lugar seguro, assim ele vai se sentir mais confortável e protegido, no entanto, caso ocorra inevitavelmente a fuga, é importante que o mesmo esteja microchipado, facilitando que seja encontrado e devolvido ao seu tutor. É importante informar que a microchipagem de cães e gatos é obrigatória em Araucária, sendo ofertada gratuitamente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (3614-7480), conforme consta no art. 76 do Código de Obras e Posturas do Município”, explica.

Foto: Marco Charneski. Animais são abandonados nas ruas, enfrentam o frio e a fome e ainda correm risco de serem atropelados.

Abrigos lotados

Segundo a protetora Ana Paula Corssini Alves, o abandono ocorre o ano todo, porém com maior incidência entre os meses de dezembro a fevereiro, época das festas de final de ano e Carnaval. “Se for viajar e não puder levar seu pet junto, verifique com antecedência quem pode te ajudar. O que você não pode é abandonar seu amigo para curtir as festas. Seja responsável, pois abandonar animais é crime”, sugere.

A protetora contou que nos meses de novembro e dezembro já resgatou mais de 10 cachorros e ainda tem uma família abandonada, que ela não tem espaço para abrigar. Fora os animais que são abandonados e, sem saber andar nas ruas, são atropelados. “Assim como eu, todos os demais protetores já não têm mais espaço para abrigar tantos animais”, lamenta Ana Paula.

Foto: Divulgação. Muitos cãezinhos são colocados para adoção, esperando encontrar um dono que lhes dê abrigo e carinho.

Fogos de artifício

Zezinho ZPA, um dos protetores mais conhecidos de Araucária, reforça que no final do ano, além dos casos de abandono de animais, há muitas situações de negligência de tutela, onde tutores deixam os pets ficarem nas ruas e quando começam as queimas de fogos, eles (pets) saem em fuga e acabam indo parar em outros bairros e até mesmo em cidades vizinhas. “Precisamos de políticas públicas para combater ambas as situações. Temos a Lei 3599/2020, que trata da proibição de fogos de artifícios em nosso município, porém a mesma não foi regulamentada, sendo assim, não tem quem fiscalize. Isso precisa mudar urgentemente. Para acabar com os casos de abandonado e negligências de tutela precisamos de leis que funcionem e a população precisa ter mais consciência e respeito com os animais”, denuncia o protetor.

Zezinho frisa que muitos animais, em época de queimas de fogos de artifícios, também acabam sendo atropelados e mortos, outros ficam com fraturas que levam pro resto da vida. “Araucária, como todos sabem, não tem nenhuma ONG ou instituto atuante, mas há um trabalho intenso de protetores cadastrados e independentes, e é através desse trabalho, que muitos animais são salvos. Infelizmente os custos e os gastos para resgatar e tratar desses bichinhos abandonados são muito grandes, e geralmente temos que bancar tudo sozinhos, por conta disso, muitos protetores estão endividados”, lamenta Zezinho.

Como denunciar

Em Araucária, denúncias de abandono e maus-tratos contra animais podem ser feitas presencialmente na Secretaria de Meio Ambiente (localizada no parque Cachoeira) ou pelo link (CLIQUE AQUI)

Também é possível fazer as denúncias presencialmente em delegacias de polícia, preferencialmente na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, ou virtualmente, junto à Polícia Civil, através do registro do boletim de ocorrência ou de denúncia anônima pelo link (CLIQUE AQUI).