Aplicativo Paraná Solidário promove apoio a famílias em situação de vulnerabilidade

O aplicativo Paraná Solidário, desenvolvido pela Celepar, ajuda a promover ações de solidariedade e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. A ferramenta tecnológica é uma marca do Estado. Desde seu lançamento, em 2019, essa tecnologia tem conectado doadores e instituições de caridade, simplificando o processo de doação e facilitando o alcance de um maior número de pessoas necessitadas. Nesta quarta-feira, 19 de julho, é comemorado o Dia Nacional da Caridade.

Atualmente, o Paraná Solidário conta com 944 instituições cadastradas, de diversas áreas de atuação social. Além disso, mais de 6.500 doadores estão registrados no aplicativo. Por meio do app, as instituições cadastradas têm a possibilidade de realizar solicitações de doações, abrangendo itens essenciais como alimentos, roupas e produtos de higiene. Ela funciona como um match entre quem quer doar e quem precisa receber.

Para o CEO da Celepar, Gustavo Garbosa, é fundamental valorizar os atos de doação, independentemente da quantidade de itens doados ou recebidos. Nessa época do ano, por exemplo, há possibilidade de doação de roupas e cobertores. Segundo ele, o Paraná Solidário reforça a importância da solidariedade durante todo o ano. “O aplicativo é uma ferramenta que facilita o engajamento e a participação da população, oferecendo um meio prático e seguro para ajudar aqueles que necessitam de auxílio”, enfatiza.

Dia Nacional da Caridade

A data foi oficializada com a Lei nº 5.063, de 4 de julho de 1966, com o intuito de reforçar o sentimento de altruísmo. Neste dia, destaca-se a importância de exercer a caridade e a solidariedade em prol daqueles que mais precisam. É uma oportunidade para reforçar o espírito de generosidade e compaixão, lembrando da importância de estender uma mão amiga aos menos favorecidos.

O objetivo do Dia Nacional da Caridade é incentivar as pessoas a refletirem sobre como podem contribuir para tornar o mundo um lugar melhor, colocando em prática gestos de amor ao próximo, visando melhorar a vida daqueles que enfrentam dificuldades.

